Trabzon Şüpheli Çanta Fünyeyle Patlatıldı

Şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı



TRABZON'da Atatürk Alanı'nda unutulan çanta, polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması sonrasında fünye ile patlatıldı. Çantadan lamba, kitap ve bazı evraklar gibi eşyalar çıktı.



Olay bugün öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinde yaşandı. Atatürk Alanı'ndaki çay bahçesinde tuvaletlerin önüne bırakılan deri el çantası vatandaşları endişelendirdi. İşletme sahibinin ihbarı sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çantanın yakınında bulunan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken, parkta oturan vatandaşların uyarılara pek aldırmadığı gözlendi. Ekiplerin fünye ile patlattığı çantadan kitap, led lamba, elektronik aletler ve belgeler çıktı. Polis ekipleri, çantadan çıkan eşyaları incelemek ve sahibini bulabilmek için karakola götürdü.



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Çantanın patlatılması



KJ: Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO DHA



(Tür: Yurt)