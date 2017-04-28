Trabzon Soylu Kitap Insanın Gıdasıdır

Içişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da bu yıl 4.'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı, "Eğer bugün hayatımızın olağan akışında bir takım eksiklikleri görüyorsak bunda okumamanın, kitaplarla haşir neşir olmamanın marifeti söz konusudur. Kitap insanın gıdasıdır" dedi. Öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülbaharhatun Camisi'nde Cuma namazını kıldı. Bakan Soylu, namaz sonrasında da cemaat ve çevredeki vatandaşlarla sohbet etti, camii yanında bulunan Gülbaharhatun Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.



SOYLU: KİTAP İNSANIN GIDASIDIR



Bakan Soylu daha sonra da, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl çok sayıda yayınevi ve yazarın katılımı ile 4'üncüsü düzenlenen, kitap fuarının açılış törenine katıldı. Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Şota Arveladze'nin de yazar olarak katıldığı fuarının açılışı öncesi konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer bugün hayatımızın olağan akışında bir takım eksiklikleri görüyorsak bunda okumamanın, kitaplarla haşir neşir olmamanın marifeti söz konusudur. Kitap insanın gıdasıdır. Türkiye ve etrafımızdaki coğrafyayı terör üzerinden istikrarsızlaştırmaya çalışanlar var. Bunlarla mücadeleyi elbet gerçekleştireceğiz. Gerçekleştiriyoruz da. Ama bunlarla kalıcı mücadele eğitimdir, kitaptır, okumaktır. Tarihine, geleceğine, törene ve medeniyetine sahip çıkmaktır. Çocukken evlatlarımıza verebileceğimiz birçok katkı var. Ama en önemli katkılardan biri de onu okumaya teşvik etmektir. Ailelerin de sorumlulukları var. Gençlerin de sorumlulukları var. Ama kitap okumayı sevdirmek bir devletin ve o devleti oluşturan ailelerin en önemli görevlerinden biridir. B kitap fuarı Trabzon için ayrı bir zenginliktirö dedi.



Fuarın açılış töreninde söz alan Şota Arveladze de,"Ben 3'üncü defa geliyorum. İlk defa futbolcu olarak geldim. Sonra teknik direktör olarak geldim. Bugün de kitap yazarı olarak. 3 defa geldim. Biraz değişik duygular var. Kitap ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Belki dünya değişti, artık teknolojiye geçildi ama bildiğim kadar kitap en doğruyu söyleyen, hayatı doğru anlatan özel bir nokta. Herkesin evinde olması gereken değer. Onun için bırakmayın" diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kitap fuarının açılışı yapıldı. Bakan Soylu bir süre fuarı gezerek stantlardaki kitapları inceledi.