Trabzon Şehir Merkezi 1 Yılın Ardından Karla Tanıştı

Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili kar yağışının ardından şehir merkezi 1 yılın ardından karla kaplandı. İl genelinde de 212 mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Trabzon'da en son 1 Ocak 2016 tarihinde şehir merkezi tamamen karla kaplanırken, bölgede beklenen kar dün akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle şehir içi ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşanırken, zincir ve kar tekerleği bulunmayan araçların yola çıkmaması istendi. Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda temizleme çalışması gerçekleştirirken, kar yağışının hafta sonuna denk gelmesiyle sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, gece boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla yolların büyük bir kısmının açıldığını belirterek, "Hava şartları elverdiği sürece kapalı olan yollarımızı da açacağız. Büyükşehir ve ilçe belediyelerde gece-gündüz demeden çalışan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



öte yandan Meteoroloji yetkilileri bölge genelinde kar yağışının 1 şubat tarihine kadar etkili olacağını duyurdu. - TRABZON