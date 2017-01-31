Trabzon Sahilinde Kar Kalınlığı Yarım Metreyi Geçti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ocak'ta başlayan yoğun kar yağışının dün gece sabaha kadar devam ettiğini belirterek, 750 personelin, 246 araç yardımıyla karla mücadele çalışmalarını il genelinde sürdürdüğünü ifade etti.



Trabzon'un 18 ilçesindeki tüm iş makinelerinin tek merkezden koordine edildiğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Ana arterler başta olmak üzere hasta yolları ile toplu yaşamın olduğu bölgelerde yollar ulaşıma açıldı. Tali yolların da ulaşıma açılması için ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor." dedi.



"1950'lerden itibaren ilk defa bu kadar kar düştü"

Gümrükçüoğlu, hastaların sağlık merkezlerine ulaşımı noktasında 122 ihbarın değerlendirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Meteoroloji yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, şehrimize 1950'lerden itibaren ilk defa bu kadar kar düştü. Trabzon'da 1950'lerden itibaren sahilde ilk kez kar yüksekliği 66 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1,5-2 metre ölçüldü. Bu kadar yoğun yağışın olduğu ilimizde vatandaşlarımızdan karla mücadele noktasında biraz sabırlı olmalarını rica ediyorum. Mecbur kalmadıkça özel araçlar kullanılmamalı, kullanmaları durumunda ise zincir takmalarını istiyoruz."



Yağışın bugün ve yarın aralıklarla devam etmesinin beklendiğine dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Karın, perşembe gününden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Çok şükür şu ana kadar büyük bir sıkıntı yaşamadık. Ekiplerimiz günlük hayatın normal akışında devam etmesi için çalışmalara devam edecek." diye konuştu.