Trabzon Opera ve Bale Günleri" 18 Nisan'da Başlayacak
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek "Trabzon Opera ve Bale Günleri" 18 Nisan'da başlayacak, 23 Nisan'da sona erecek.
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek "Trabzon Opera ve Bale Günleri" 18 Nisan'da başlayacak, 23 Nisan'da sona erecek.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon Valiliğinin himayesinde Ortahisar Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek "Trabzon Opera ve Bale Günleri" 18-23 Nisan'da seyirciyle buluşacak.
Etkinlik kapsamındaki tüm temsiller, Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM Hasan Saka Salonu'nda sahnelenecek.
Açılışı, DOB sahnelerinde yıllarca kapalı gişe oynayan eserlerden Ken Ludwig'in müzikal komedisi "Bir Tenor Aranıyor" ile başlayacak etkinlikte, 21 Nisan'da, 1998'den beri yurtiçi ve dışında birçok kez seyirciyle buluşan Türk balesi "Harem" izleyicinin beğenisine sunulacak.
Kapanışı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen "Trabzon Opera ve Bale Günleri"nin son gününde, minik operaseverler için Mustafa Erdoğan'ın "Nasreddin Hoca" çocuk operası sahnelenecek.
Dünya kültürüne mal olmuş renkli bir kişiliği opera diliyle anlatan ve Devlet Opera ve Balesinin çocuklara ücretsiz hediyesi olan "Nasreddin Hoca" çocuk operası, Trabzonlu minik seyirciler için 23 Nisan'da iki temsil yapacak.