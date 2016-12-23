Trabzon Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Trabzon merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Of ilçe yapılanmasına yönelik ikinci dalga operasyonunda Trabzon, Malatya, Manisa ve Ankara'da belirlenen adreslerde arama yapıldı.



Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Örgütün Of ilçe yapılanmasına yönelik ilk operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.