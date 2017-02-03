Trabzon Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu

Trabzon merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda elebaşı Fetullah Gülen'in 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Trabzon, İstanbul, Adana, Kocaeli, Erzurum, Giresun ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda Gülen'in yeğenleri oldukları belirtilen R.G. ile A.G'nin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında aranan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.