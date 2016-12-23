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Trabzon Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonları: 8 Gözaltı

Trabzon Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonları: 8 Gözaltı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şubesinin (KOM) yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamın da Trabzon dahil Malatya, Manisa ve Ankara’da 8 kişi gözaltına alınarak Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Trabzon Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonları: 8 Gözaltı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şubesinin (KOM) yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamın da Trabzon dahil Malatya, Manisa ve Ankara'da 8 kişi gözaltına alınarak Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Of ilçe yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 2. dalganın gerçekleştiği ve toplamda 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - TRABZON

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Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Trabzon, Manisa, Ankara, PDY, FETÖ
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