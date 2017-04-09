Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi Bir Yılda Tamamlanacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bir yıl içinde tamamlanacak Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezinin en önemli katkılarından birinin de ilaç endüstrisine olacağını söyledi.



Hacısalihoğlu, TTSO yönetim kurulu üyeleri Selahattin Bektaş, Nevzat Özer ve proje yürütücüsü Cengizhan Sungurlu ile Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.



Merkezin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından desteklendiğini ve finanse edildiğini belirten Hacısalihoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na desteğinden ötürü teşekkür etti.



Hacısalihoğlu, bu merkezin Trabzon'un ekonomik kalkınmasına ve rekabet edebilirliğine katkıda bulunacağına işaret ederek, bir taraftan da Trabzon'da mevcut veya gelişmekte olan kamu ve özel girişimlerin, girişimcilerin ve üniversitelerin Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini artırmaya ve geliştirmeye katkı yapacağını kaydetti.



Çalışmaların süratle devam ettiğini dile getiren Hacısalihoğlu, "7 milyon 890 bin lira bedelle ihale edilen inşaat bir yıl içinde tamamlanacak. Merkezimiz, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde TTSO'ya tahsis edilen 11 bin 30 metrekare açık alan üzerinde, 7 bin 379 metrekare kapalı alanı kapsıyor." dedi.



Hacısalihoğlu, merkezde eğitim birimleri, kuluçka merkezi ve Ar-Ge laboratuvarları, katmanlı üretim teknolojileri, 3 boyutlu tarama teknolojileri, toz metodolojisi, biyoteknoloji laboratuvarları, yönetim ve idari birimler olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Merkezin en önemli katkılarından biri de ilaç endüstrisine olacak. Ar-Ge laboratuvar ve ofislerinin bir kısmı merkezin misyon ve vizyonuna uygun başarılı projeleri bulunan girişimcilere tahsis edilerek merkezin aynı zamanda bir kuluçka merkezi olması hedeflenmektedir. Bu sayede merkezin yaptığı çalışmalar ile sürdürülebilirliğini sağlayacak mekanizmanın da tesis edilmesine katkıda bulunacaktır."



Merkezin Ar-Ge'ye yatkın girişimcilerin bu alanda çalışmalarına olanak sağlayarak yeni fikirlerin ortaya çıkması ile sürdürülebilir toplumsal fayda yaratacağına da dikkati çeken Hacısalihoğlu, biyoteknoloji alanında, ilaç biyoteknolojisi araştırma ünitelerini içeren ve biyoteknolojik ilaç sanayisine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği bir yapı oluşturulacağını belirtti.



Hacısalihoğlu, ilaç biyoteknolojisi araştırma ünitesi sayesinde doğal zenginlik kaynağı ilaç hammaddesi olan bitkilerden ilaç etken maddelerinin elde edilmesi konusunda araştırmalar yürütüleceğini sözlerine ekledi.