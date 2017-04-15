Trabzon Hürriyet ve Memleket Için Elele Platformu 'Hayır' Oyu Için Yürüyüş Düzenledi

Hürriyet ve Memleket İçin Elele Platformu 'hayır' oyu için yürüyüş düzenledi



TRABZON'da siyasi parti ve sivil toplum örgütlerin bir araya gelerek oluşturduğu, 'Hürriyet ve Memleket İçin Elele' platformu, anayasa değişikliği referandum una ilişkin yürüyüş düzenledi, 'hayır' broşürü dağıttı.



Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu, 'Hürriyet ve Memleket İçin Elele' platformu üyesi yaklaşık 60 kişi, Postane önünde toplanfı, referandum da 'hayır' oyu talebiyle Atatürk Alanı'na kadar yürüdü. 'Tek adama hayır' sloganı atan ve İzmir Marşı'nı okuyan kalabalık, vatandaşlara üzerinde 'hayır' yazılı anayasa değişikliği maddelerinin yer aldığı broşürleri dağıttı.



Atatürk Anıtı önünde grup adına konuşan Demokrat Parti Trabzon İl Başkanı Ali Akar, halk oylamasında neden 'hayır' dediklerini anlatarak şunları söyledi:



"Bizler neden 'hayır' diyoruz? Niçin yollara düştük? Biz anayasayı anlattık, onlarsa 15 yıllık icraatlarını anlattı. Bize geleceğimizi anlatmadılar. Anayasa maddesini anlatırken sıkıştıkları yerde, 'Süleyman Demirel, Menderes, Özal, Erbakan' diyerek anlatmaya çalışıyorlar. Halbuki bu anayasanın içinde ne Demirel var, ne Özal vari ne de Erbakan. Torunlarımız ve çocuklarımız var. Dolayısıyla çocuklarımıza, torunlarımıza bir miras bırakmak istiyorsak bu anayasaya 'hayır' diyerek bırakacağız."



Açıklama sonrası kalabalık dağıldı.