Trabzon Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Yüzde 10 Arttı

Trabzon Havalimanı'nda 2017 mart ayında taşınan yolcu sayısında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artış yaşandığı bildirildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2017 mart ayında Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 288 bin 22, dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 154 artışla 2 bin 858, toplamda ise yüzde 10 artışla 290 bin 880 olduğu belirtildi.



Açıklamada, 2017 mart ayında havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla bin 960 olduğu ifade edilerek, dış hatlarda 140 olmak üzere toplam uçak trafiğinin yüzde 4 artışla 2 bin 100'e ulaştığı vurgulandı.



Trabzon Havalimanı'nda yük trafiğinin ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artışla toplamda bin 969 ton olarak gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"2017 yılı mart sonu gerçekleşmelerine göre, Trabzon Havalimanı'ndan bir önceki yılın ilk üç ayında yüzde 4 artışla 805 bin 227 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği ise yüzde 6 artışla 5 bin 959'a, yük trafiği ise yüzde 4 artışla 6 bin 219 tona ulaştı."