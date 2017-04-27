Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin İllerinde 3. ve 4. Sınıf 7 Emniyet Müdürü, 35 Komiser...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı olduğu gerekçesiyle Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinde 3. Sınıf bir, 4. Sınıf 4 Emniyet Müdürü, 35 Komiser ve 187 başpolis ve polis memuru görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.



Buna göre, Trabzon'da 4. Sınıf 2 Emniyet Müdür, 6 Komiser ve 36 polis; Artvin'de 4. Sınıf bir Emniyet Müdürü, 3 Komiser ve 74 polis; Rize'de 3. sınıf bir, 4. sınıf bir Emniyet Müdürü,5 komiser ve 17 polis; Giresun'da 3 Komiser, 30 polis; Gümüşhane'de 8 Komiser, bir Emniyet Amiri ve 30 polis olmak üzere 187 polis memuru, 35 Komiser, 1 Emniyet Amiri ve 7 Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı. - GİRESUN