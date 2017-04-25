Trabzon Dha Muhabirleri Ödüllerini Aldı
Dha muhabirleri ödüllerini aldıTRABZON Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen 2016 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda haber fotoğrafı dalında Doğan Haber Ajansı Trabzon Bürosu'ndan Fatih Turan ve Basın Hizmet Ödülü'ne layık görülen Ercan Ata ödüllerini aldı.
Dha muhabirleri ödüllerini aldı
TRABZON Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen 2016 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda haber fotoğrafı dalında Doğan Haber Ajansı Trabzon Bürosu'ndan Fatih Turan ve Basın Hizmet Ödülü'ne layık görülen Ercan Ata ödüllerini aldı.
Hamamizade Kültür Merkezi'nde düzenlenen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin 2016 yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması ödül törenine AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanooğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile davetliler katıldı.
DHA'YA 2 ÖDÜL
Doğan Haber Ajansı Trabzon bürosu çalışanlarından Fatih Turan, geçen yıl Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın cenaze töreninde, oğlunun gömleğini koklayan annenin fotoğraf ile 'Haber Fotoğrafı' dalında layık görüldüğü ödülünü Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'ndan aldı. DHA Ankara muhabirlerinden Ercan Ata da, meslekte 20 yılını doldurduğu için Basın Hizmet Ödülü verilen gazeteciler arasında yer aldı. Görevi dolayısıyla törene katılamayan Ercan Ata adına ödülünü kardeşi Gürkan Ata, ağabeyi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Ergun Ata'nın elinden aldı.