Trabzon'daki Trafik Kazası

Trabzon'da, yolcu minibüsünün çarpması sonucu bir kadının hayatını kaybettiği kazaya karışan minibüs şoförü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Yavuz Selim Bulvarı'ndaki kavşakta, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Sevim'e çarpan 61 D 1379 plakalı yolcu minibüsünün şoförü, Hüseyin Rahmi Saraç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılar Saraç, tutuklandı.



Dün sabah saatlerinde Saraç'ın kullandığı yolcu minibüsü Yavuz Selim Bulvarı'ndaki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Sevim'e çarpmış, çarpmanın etkisiyle sürüklenen kadın, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.