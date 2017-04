Trabzon'daki Şiddetli Rüzgar

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle can güvenliği açısından 14 evin tahliyesine karar verildi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede yapılan incelemelerin ardından hazırlanan rapor kapsamında, nihai karar verilene kadar can güvenliği açısından 14 evin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.



Öte yandan şiddetli rüzgarın Trabzon'un birçok ilçesinde de etkili olduğu ve çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile bunlara bağlı olarak ulaşımda aksama meydana geldiği belirtildi.



İhbarları değerlendiren AFAD ekiplerinin, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.



"Yaklaşık 18 evin çatısı uçtu"



Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız ise ilçedeki hasarın şu an net olarak belli olmadığını söyledi.



İlçede birçok mahallede çatıların uçtuğunu dile getiren Yıldız, "Şu anda net olmamakla birlikte yaklaşık olarak 18 evin çatısı uçtu. Her evde de ufak tefek hasarlar var." ifadesini kullandı.



Yıldız, rüzgarın etkisini azaltmaya başladığını belirterek, "Saat başı duyurularımızı yapıyoruz. Camilerimizden sürekli anonslarımız yapılıyor. Vatandaşlarımız bugün mümkün oldukça sokağa çıkmasın diye mahalle muhtarlarımıza da haber verildi. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.



AFAD'ın çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Yıldız, "AFAD ekiplerimiz raporlarını tuttu ve tehlike devam ediyor diye 14 evin tahliyesine karar verdi. Vatandaşlarımıza da durum Dernekpazarı Belediyesi tarafından tebliğ ediliyor." dedi.