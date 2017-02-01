Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 öğretmenden 2'si tutuklandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 öğretmen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen öğretmenlerden Hilal T. ve Ali T. çifti tutuklandı, F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Trabzon'daki Fetö Soruşturması
Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 öğretmenden 2'si tutuklandı.
Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 öğretmenden 2'si tutuklandı.