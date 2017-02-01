Trabzon'daki Fetö Soruşturması

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 öğretmenden 2'si tutuklandı.

Trabzon'daki Fetö Soruşturması

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 öğretmenden 2'si tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 öğretmen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen öğretmenlerden Hilal T. ve Ali T. çifti tutuklandı, F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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