Trabzon'daki Etkili Kar

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kar dolayısıyla meydana gelen çatı çökmesi, evde mahsur kalma vakalarına müdahale etti.



Trabzon AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak'ta başlayarak yoğun şekilde devam eden kar dolayısıyla kentte çeşitli olumsuz durumlar yaşandığı ifade edildi.



Ulaşım aksamaları, enerji ve haberleşme kesintilerine yol açan yağışın, vatandaşlara zor anlar yaşattığı vurgulanan açıklamada, Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi'nde bir ahırın çatısının çöktüğü ve küçükbaş hayvanların telef olduğu olaya ekiplerin müdahalede bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, ilçenin Yanbolu Mahallesi'nde evinin yolu kar dolayısıyla kapanan diyaliz hastasının, ekiplerin müdahalesi ile bulunduğu yerden alınarak hastaneye ulaştırıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:



"Ortahisar ilçesinin Çimenli Mahallesi'nde rahatsızlanan bir vatandaşımız da amfibik araçla evinden alınarak, sağlık birimlerine teslim edildi. Of ilçesinde bir okulun spor salonunun çatısı çöktü. Olay yerine ulaşan ekiplerimiz, çökmenin olduğu alanda herhangi bir vatandaşımızın olmadığını tespit etti."