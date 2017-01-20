Trabzon'da Yolcu Otobüsüne Ectasy Operasyonu

Trabzon'da gerçekleşen yol uygulamasında polis ekipleri, uyuşturucu tacirine geçit vermedi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Ekipleri'nin gerçekleştirmiş olduğu yol uygulamasında Gürcistan'dan Trabzon'a gelmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan yolcu otobüsü içerisinde yolculuk yapmakta olan E.U. (27) isimli yolcunun üzerinde arama yapan Narkotik Polisi 389 adet Ectasy hap ele geçirdi. Şahıs yolcu otobüsünden indirilerek gözaltına alındı. Emniyete getirilen E.U. hakkında Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmaktan hakkında işlem yapıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şubesi'nin gerçekleştirmiş olduğu yol uygulamasında Y.S. isimli şahsa ait araç durdurularak içerisinde arama gerçekleşti. Aramalarda araç içerisinde 3 adet kaçak içki ele geçirilirken Bin 116 adet de kaçak sigara ele geçirildi. - TRABZON