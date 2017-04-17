Trabzon'da Yol Çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar, Akçaabat, Yomra ve Maçka ilçelerinde yapılacak yol bakım ve onarım çalışmaları için ihale yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar, Akçaabat, Yomra ve Maçka ilçelerinde bulunan büyükşehir ağındaki yollar için gereken bakım ve onarım çalışmalarının ihalesinin tamamlandığı belirtildi.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, söz konusu ilçelerde büyükşehir belediyesi ağındaki yollarda var olan sorunların bu çalışmayla ortadan kaldırılacağını belirtti.



Açıklamada ayrıca, ihale bedelinin toplam maliyetinin 2,5 milyon lira olduğu ve yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanmasıyla yollarda sorun kalmayacağını ifade edildi.