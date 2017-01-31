Trabzon'da Yoğun Kar Yağışı

Son yılların en yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Trabzon'da, renkli görüntüler de ortaya çıkıyor.



Ortahisar ilçesindeki Meydan Parkı'nda bir araya gelen bir grup esnaf, dev bir kardan adam yapmak için kolları sıvadı. Kardan adam için yaklaşık 3 metre yüksekliğinde kar kültesini bir araya getiren esnaf, iskele yardımıyla tepesine çıktıkları karın üzerinde Türk bayrağı ve Trabzonspor bayrağı açarak temsili horon oynadı.



Çevredekiler de olan biteni cep telefonlarıyla görüntüledi.



Lokanta sahibi Adnan Murat, 45 yaşında olduğunu belirterek, Trabzon'da ilk kez böyle bir kar yağışına şahit olduğunu, iş yerini açtığında karın yüksekliğini 65 santimetre olarak ölçtüğünü söyledi.



İş yerinin önündeki karları kürediğini dile getiren Murat, "En uzun kardan adamın Erzurum'da yapıldığını duyduk. Biz de esnaf arkadaşların ve personelimizin desteğiyle kardan adam yapmaya kadar verdik. İki saattir çaba harcıyoruz ve şimdiye kadar ancak 3 metresini tamamlayabildik. İki saat sonra tamamlamış olacağız." diye konuştu.



Murat, kardan adamın adını "Trabzonspor'un son transferi" koyduklarını ifade ederek, "Erzurum'da yapılan kardan adam 5 metreymiş. Biz de 5 metre 15 santimetrelik kardan adam yapmayı hedefliyoruz." dedi.