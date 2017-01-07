Türkiye'nin pek çok yerinde ağır kış şartları yaşanırken, Trabzon'da yazdan kalma günler yaşanıyor.



Ülkenin batı ve doğu kesimlerinde kar yağışı ve dondurucu hava etkisi altına alırken, Trabzon'da açan güneşle birlikte termometreler 20 dereceyi gösterdi.



Kış ortasındaki sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen Trabzonlular park ve bahçelere akın etti.



Meydan Parkı'nda güneşli havanın tadını çıkaran çocukların, parklardaki süs havuzlarında suyla oynadığı görüldü.