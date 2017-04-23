Trabzon'da Yaşayan Yabancı Uyruklu Çocuklar 23 Nisan'ı Kutladı

Trabzon'da yaşayan yabancı uyruklu çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Trabzon'un Ortahisar İlçesi Zağnos Vadisi'nde düzenlenen etkinlik İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edildi.



Trabzon İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, yabancı uyruklu vatandaşları Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Sizleri bu ülkede ağırlamaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu memleketin birer evladı olarak kendinizi hissetmeniz sağlamak amacımızdır. Bizim milli günlerimiz ve bayramlarımız hep ortaktır. Trabzon halkı ile kardeşsiniz ve bunu her alanda gösterin. Okula gitmeyen hiç bir çocuğumuz kalmasın. Buna çok önem veriyoruz. Trabzon halkı sizlere kucağını açmıştır. Başta çocuklarınızı eğitim ve öğretime kazandırmalıyız. Sizler için ilk geldiğiniz günden beri dil kursları açılmıştır. Trabzon ilini öğreniniz ve sizler örf ve adetlerinizi dininizi rahat bir şekilde yaşayabileceğiniz bir ülkedesiniz. Kaynaştırmayı daha çabuk sağlamak için halka açık programlara katılınız. Bundan sonda başta Afganistan olmak üzere diğer ülkelerle de kucaklaşmamız devam edecektir" dedi.



Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Etkinliğimizi daha geniş kapsamlı bir şekilde kutlayacaktık. Mezar-ı Şerif'te terör eyleminde şehit düşen 150 Afganistan asker için üzüntülüyüz. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Ülkemizde yas ilan edildi ve o yüzden bazı programları çıkardık" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından çocuklar 23 Nisan ve ilgili çeşitli şiirler okurken, müzikal eşleğinde gösteriler yapıldı. Etkinlik ödül yarışmalarıyla son buldu. - TRABZON