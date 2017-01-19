Trabzon'da Uyuşturucu Satışına Baskın

Trabzon Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi’nde bir adreste uyuşturucu tacirliği yapıldığı yönünde aldıkları istihbaratı değerlendirerek bir kişiyi gözaltına aldı.

Trabzon'da Uyuşturucu Satışına Baskın

Trabzon Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu tacirliği yapıldığı yönünde aldıkları istihbaratı değerlendirerek bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre; M.K. adlı şahıs, uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı gerekçesi ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 8 adet ecstasy hap ve bir miktar bonzai ele geçirildi. Emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi. - TRABZON

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