Trabzon'da Uyuşturucu Satışına Baskın

Trabzon Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu tacirliği yapıldığı yönünde aldıkları istihbaratı değerlendirerek bir kişiyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre; M.K. adlı şahıs, uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı gerekçesi ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 8 adet ecstasy hap ve bir miktar bonzai ele geçirildi. Emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi. - TRABZON