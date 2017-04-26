Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 11'i tutuklandı.



Trabzon Emniyet Müdürlüğünce 204 polis, 27 ekibin katılımıyla il genelinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda 27 eve baskın gerçekleştirilirken, uyuşturucunun yoğun kullanıldığı değerlendirilen mahallelerde de uygulama yapıldı.



Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.



Ekiplerce gözaltına alınan 37 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.