Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince ilçe merkezi ve mahallelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekiplerin 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdiği olaya ilişkin, uyuşturucu sattığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, Of Adliyesine sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu
Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.