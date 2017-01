Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlene uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Komutanlığı ekipleri Kasım ayında başlattığı çalışmada ilçede uyuşturucu madde sattığı öne sürülen kişileri yakın takibe aldı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda belirlenen 11 kişinin Trabzon ve Rize illerine uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.



Şahısların kubar esrar ticareti yaptığı belirlenirken uyuşturucuları doğu illerinden alarak Of ilçesine getirdikleri belirlendi. Bu kapsamda operasyon düğmesine basan jandarma ekipleri Of İlçe Jandarma Komutanlığı ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığının desteği ile 14 ayrı adrese baskın düzenleyerek 11 kişiyi gözaltına aldı.



İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. - TRABZON