Ortahisar ilçesinde, İstanbul'dan Trabzon'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine durdurulan araçta, 40 gram kokain ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçe girişinde durdurulan araç içerisinde yaptıkları aramada; 40 gram kokain, esrar ve ecstasy hap ele geçirdi. 2 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, İ.A. adlı şahsın uyuşturucu satmaktan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - TRABZON
Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu
Ortahisar ilçesinde, İstanbul’dan Trabzon’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine durdurulan araçta, 40 gram kokain ele geçirildi.
Ortahisar ilçesinde, İstanbul'dan Trabzon'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine durdurulan araçta, 40 gram kokain ele geçirildi.
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