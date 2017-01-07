Trabzon'da "Türkiye'de Kadın Haklarının Gelişimi" Paneli

Trabzon Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından "Toplumsal Cinsiyet ve Türkiye'de Kadın Haklarının Gelişimi" konulu panel düzenlendi.



Avukat Cengiz Çebi Konferans Salonu'ndaki panele, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver konuşmacı olarak katıldı.



Tanrıöver, konuşmasında kadınların seçme ve seçilme konusunda yaptığı araştırma sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.



Üniversitelerde kadınlara yönelik bilim dallarıyla ilgili çeşitli çalışmaların yapıldığını ifade eden Tanrıöver, kadınların yaşamları boyunca erkekler tarafından farklı şekillerde şiddete maruz kaldıklarını söyledi.



Tanrıöver son olarak, Giresun'un geçmiş tarihte ve günümüzde kadın milletvekili çıkarmamış olmamasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.



Panelin ardından Tanrıöver'e günün anısına bir plaket verildi.