Trabzon'da Telefonla Dolandırıcılık İddiası

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kadın, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.



İddiaya göre, ilçe merkezinde yaşayan ev hanımı F.K'yi (44) arayan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kendisini polis olarak tanıttı.



Zanlı, F.K'ye, Reina saldırganının evindeki aramada eşinin adının yazılı olduğu kağıt bulunduğunu söyledi. Olayı aydınlatmak için kadından para talep eden zanlı, F.K'den parayı Akçaabat Sahil Parkı'ndaki elektrik panosunun altına bırakmasını istedi.



Bunun üzerine bankaya giderek hesabından 90 bin lira çeken kadın, parayı, zanlının verdiği adrese bırakarak evine döndü.



Zanlının tekrar arayarak daha fazla para istemesi üzerine F.K, yeniden bankaya giderek 95 bin lira çekti. F.K, bu parayı da zanlının isteği üzerine Ortahisar ilçesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi karşısındaki otoparkta bulunan kamyonetin yanına bıraktı.



Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden F.K, emniyete başvurarak şikayetçi oldu.



F.K'nin işçi olan eşinin bir süre önce İstanbul'daki evini satarak Akçaabat'a yerleştiği öğrenildi.