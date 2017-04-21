Trabzon'da taburcu olmak istemeyen asker intihara kalkıştı



TRABZON Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde madde bağımlılığı tedavisi gören 20 yaşındaki Onur T., taburcu edilmek istenmesine tepki gösterdi, hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Onur T., polislerin ikna çabası sonucu çatıdan indirilebildi.



Edinilen bilgilere göre, 4'üncü Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda bir süredir askerlik görevini yapan Onur T., madde bağımlığı ve psikolojik sorunları nedeniyle Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) tedavi altına alındı. Hastanede 3 gündür tedavi gören Onur T., taburcu edilmek istenmesine tepki gösterdi, kaldığı odanın dışındaki demir parmaklıkları eliyle açtıktan sonra yan binanın çatısına geçerek intihara kalkıştı. Hastanenin çatısından sarkan ve taburcu olmak istemediğini söyleyen Onur T.'nin intihar girişimi sonrasında polis çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ekipleri de bina önündeki alana şişme yatak açtı. Onur T., bir süre sonra, çatıya çıkan polis ve özel güvenlik ekiplerince ikna edildi. İfadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Onur T.'nin tedavisine devam edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.