Trabzon'da Su Kesintisi

Trabzon'da bazı mahallelerde 4 Ocak Çarşamba günü su kesintisi yapılacağı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün, 4 Ocak Çarşamba günü gerçekleştireceği çalışmadan dolayı Ortahisar ilçesinin 14 mahallesinde su kesintisine gidileceği belirtildi.



Kavakmeydan içme suyu deposunun giriş vanasının değiştirilmesi çalışmalarından ötürü 1, 2 ve 3 Nolu Erdoğdu ile Aydınlıkevler ve Yeşiltepe mahallelerinde saat 08.30-14.00, Soğuksu, Bahçecik ve Çamoba mahallelerinde saat 08.30-16.00 arasında su kesintisi gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, aynı çalışmadan ötürü Fatih, İnönü, Gülbaharhatun, Kurtuluş, Yeni Mahalle ve Toklu mahallelerine ise 09.30-13.30 saatleri arasında su verilemeyeceği kaydedildi.



Açıklamada, TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal'ın şu ifadelerine yer verildi:



"Yapılacak çalışmayı olabilecek en kısa sürede tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri önceden almalarını önemle rica ediyoruz."