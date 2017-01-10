Trabzon'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

Trabzon'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, bir şahsın sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusundan sonra mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.