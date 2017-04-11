Trabzon'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Trabzon’da jandarma ekiplerinin iki eve düzenlediği baskında 6 adet ruhsatsız tabanca ve 76 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Trabzon'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Trabzon'da jandarma ekiplerinin iki eve düzenlediği baskında 6 adet ruhsatsız tabanca ve 76 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sürmene ilçesine bağlı Yemişli ve Çamlıca mahallelerinde iki evde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ve 76 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - TRABZON

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