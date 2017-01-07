Trabzon'da Şehir Paneli

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Trabzon Şubesi tarafından, "Kentsel Tasarımda Su ve Akıllı Kentlerin Yeniden Tasarlanması" konulu panel düzenlendi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, panelde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kentsel dönüşüm kapsamında Trabzon'da çok önemli işlerin yapıldığını belirtti.



Başkan Gümrükçüoğlu, "Hepimiz şehir sorumluluğu hissetmeliyiz. Bir meslek odasının hissetmesi gereken şehir sorumluluğu bu dur. Ben bunu yaşadım, kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Gürol Ustaömeroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Kentsel Tasarımcı Prof. Dr. Bruno de Meulder, Mimar Kent Plancısı Alessandra Gola, mimar Doç Dr. Recep Nişancı, Harita Mühendisi Doç. Dr. Cenap Sancar, şehir ve bölge plancısı Doç Dr. Arzu Kalın ile peyzaj mimarı Yrd. Doç. Dr. Buket Özdemir Işık konuşma yaptı.