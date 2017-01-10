Trabzon'da Sağlık Hizmetleri

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi (ERCP) uygulaması yapıldığı bildirildi.



Genel Cerrahi Bölümü Uzman Doktoru İzzettin Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılının haziran ayından itibaren hastalarına ERCP uyguladığını belirterek, şu ana kadar 40 hastaya bu işlemi başarıyla yaptığını kaydetti.



ERCP yöntemi hakkında da bilgilendirmede bulunan Kahraman, ERCP'nin karaciğer, safra yolları, pankreas hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan bir yöntem olduğunu vurguladı.



Kahraman, işlemin yaklaşık 20 ile 30 dakika arasında sürdüğünü işaret ederek, genellikle düşük riskli bir işlem olduğunu ve bu işlemin artık Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de yapıldığını anlattı.