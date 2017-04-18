Trabzon'da Motosiklete Arkadan Çarpan Araba İşte Böyle Şaha Kalktı

Trabzon'da motosiklete arkadan çarpan araba işte böyle şaha kalktı

Kaza anları bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı



TRABZON - Trabzon'un Pelitli mahallesi havalimanı mevkiinde motosiklete arkadan çarpan araba adeta şaha kalktı. Kaza anları bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Akıl almaz kaza, Pelitli mahallesi havalimanı mevkiinde bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğrenim gören F.T. motosikleti ile havalimanı yan yolunda ilerlerken bir anda Karadeniz Sahil Yolu'ndan yan yola hızla giren arabanın önünde kaldı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, motosiklete arkadan çarpınca at gibi şaha kalkarken, motosiklet sürücüsü neye uğradığını şaşırdı. O anlar benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobilin kaza sonrası hareket kabiliyeti sonlanırken, çekici ile bölgeden kaldırıldı.