Trabzon'da Mobilya Fabrikasında Yangın

Trabzon'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Arsin ilçesindeki Arsin Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.