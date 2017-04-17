Trabzon'da Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Trabzon İl Müftülüğü öncülüğünde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Kutlu Doğum Platformunca "Kutlu Doğum Haftası" açılış programı gerçekleştirildi.



Meydan Parkı'ndaki programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İl Müftüsü Keramettin Demir, Kutlu Doğum Platformu üyeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının konseriyle başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.



Gümrükçüoğlu, yaptığı konuşmada, böyle bir programa paydaşlık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi olarak bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da İl Müftülüğünün Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katkı vermenin şerefini yaşadıklarını dile getiren Gümrükçüoğlu, "Bu güzel bahar havasında, bu meydanda programımıza iştirak edenlere teşekkür ediyorum, aziz hemşehrilerimin Kutlu Doğum Haftalarını tebrik ediyorum." dedi.



İl Müftüsü Demir ise Kutlu Doğum Haftası'nın bu yıl "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" teması ile kutlandığını ifade ederek, hafta içinde il genelinde yapılacak etkinlikler hakkında katılımcıları bilgilendi.



Konuşmaların ardından Trabzon Müftülüğü tarafından katılımcılara pilav ikram edildi.