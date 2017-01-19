Trabzon'da Kültür Sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Memurin Faslı" adlı oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuyor.



Coşkun Irmak'ın yazdığı, Enis Yıldız'ın yönettiği oyunun dekorunu Sertel Çetiner, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını ise Nihat Bahar yaptı.



Emre Ön, Mert Hürol, Fatma Kum, Selin Poyraz, Burak Fındıkçı, Mahir Elvan gibi oyuncuların rol aldığı eser, geleneksel orta oyunu karakterlerinden Pişekar ve Kavuklu'nun çevresinden sahneye aktarıldı.



Oyunun birinci bölümünde memurun düşle gerçek arasındaki ince çizgiyi kaybettiği, ikinci bölümde eski zamanlarda vali olmak isteyen birinin uğraşmadan emeline ulaşması ironik biçimde anlatılıyor. Üçüncü bölümde de bir patlıcan mevzusuyla menfaatlerin "dört nala koşumu" seyirciye aktarılıyor. Oyunun kalan bölümlerinde ise öğretmen-öğrenci, amir-memur, patron-işçi ve hatta iki sevgili arasındaki düzene sitem, güldürü ögeleriyle sıralanıyor. Eşek olarak ölen birinin insan olarak dirilmesi, bir memurun hayatının eskiden ne kadar zor olduğu tüm oyun boyunca ele alınıyor.



Oyun, bugün, yarın ve 21 Ocak Cumartesi seyirciyle buluşacak.



Kaytan sergisi



Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılması amacıyla kaytandan aksesuar ve kıyafet hazırlayan Melek Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Zamana Yolculuk" adlı sergi açacak.



Açılışı bugün gerçekleştirilecek sergi, bir hafta boyunca gezilebilecek.