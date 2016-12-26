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Trabzon'da Konuk Fenerbahçe
26 Aralık 2016 Pazartesi 20:07
Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 16. hafta maçında karşılaşıyor.
Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 16. hafta maçında karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak:
Dunya.com
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