Trabzon'da Komiser İntihar Etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir komiser beylik tabancası ile intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi'nde ikamet eden Komiser F.E., evde yalnız olduğu sırada beylik silahı ile kafasına tek el ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden F.E'nin cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Trabzon Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - TRABZON