Trabzon'da Kış

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Fevzi Gümrükçüoğlu, kar yağışı nedeniyle bugün itibarıyla ana yolu henüz 39 mahalle bulunduğunu, bu yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Büşükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekiplerinin, il genelinde 26 Ocak Perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı karşısında çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.



Ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına dayalı sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, 692 mahallesi bulunan Trabzon'da mahalle yollarının büyük çoğunluğunun ulaşıma açıldığı, yüksek yerleşim yerlerinde bulunan, çoğunluğu yayla ve dağ mahallesi olmak üzere ana yolu ulaşıma kapalı 39 mahalle yolunda çalışmaların da aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.



Açıklamada, il genelinde ana yolu ulaşıma açılmış mahallelerde tali yolların tamamının ulaşıma açılması çalışmalarının da sürdüğü dile getirilerek, belediye ekiplerinin buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları ile başta Trabzon kent merkezi olmak üzere ilçe merkezlerinde temizlik çalışmalarını da ivedilikle gerçekleştirdiği bildirildi.



Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar yağışı süresince vatandaşların hiçbir suretle mağdur olmaması için hasta ve mahsur kurtarma çalışmaları ile cenaze işlemleri, elektrik kesintilerinin kısa zamanda giderilmesi için ilgili arıza noktalarına ulaşımı sağlama çalışmalarına da özel önem verdiği belirtildi.



30 hastanın hastaneye ulaştırılması sağlandı



Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:



"Kar Mücadelesi Eylem Planı çerçevesinde 250 iş makinesi ve 700 personel ile çalışmalara süratle devam edilmektedir. 29 Ocak saat 14.30 itibarıyla ilimizde ana yolu henüz ulaşıma açılmamış olan 39 mahallemiz bulunmaktadır ve bu noktalarda da çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bunun yanında il genelinde gerekli temizlik ve tuzlama çalışmaları ile tali yollardaki çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kar süreci boyunca 30 hastamız yine ekiplerimiz tarafından hastanelere ulaştırılmıştır. Bu vesile ile özellikle sahada görev yapan mesai arkadaşlarım ile anlayışları ile çalışmalarımızı kolaylaştıran kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şu an ilimizde kar yağışı olmamakla beraber, il genelinde tüm çalışmalar tamamlanana kadar ekiplerimiz kar mücadelesi çalışmalarına devam edecektir."