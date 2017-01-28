Trabzon'da Karla Mücadele Çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin il genelinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kar Mücadelesi Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda 700 personel ve 250 iş makinesi ile ana yolların ulaşıma açıldığını belirtti.



Başkan Gümrükçüoğlu, başta şehir merkezi olmak üzere ilçe merkezlerinde de temizleme çalışmaları ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasının devam ettiğine dikkat çekti.



Ekiplerin, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için hasta, cenaze ve mahsur kalma olaylarına karşı müdahalede bulunduğunu aktaran Gümrükçüoğlu çalışmaların sorunsuz ilerlediğini ifade etti.