Trabzon'da "Karadeniz'in Renkleri" Sergisi Açılacak

Trabzon, Ordu, Rize ve Giresunlu sanatçıların bir araya gelerek hazırladıkları "Karadeniz'in Renkleri" sergisinin dördüncüsü, 17 Nisan'da Trabzon'da açılacak.



Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Trabzon Valiliği desteğiyle açılacak sergide, 76 sanatçıya ait eserler yer alacak.



Serginin, bölgenin sanatsal gücünü daha geniş bir yelpazede sunmak, iller arası diyaloğu geliştirmek, arttırmak, sanat yoluyla ortak bir yaşam biçimi oluşturmak, hem Trabzon hem de bölgede kültürel bir altyapı oluşturarak bunu yükselen bir değer şeklinde gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenleneceği bildirildi.



Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenecek sergi, 20 Nisan'a kadar açık kalacak.