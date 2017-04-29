Trabzon'da Kanuni Defilesi Düzenlendi

Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un eşi Şengül Yavuz, Kanuni Sultan Süleyman'ın 522. doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesinde gerçekleşen programda Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait kıyafetlerin sergilendiği defile düzenlendiği belirtildi.



Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Keleş'in yönetiminde Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenlerinin destekleriyle gerçekleştirilen defileyi izleyen Şengül Yavuz, emeği geçenlere teşekkür etti.



Defileye, Şengül Yavuz'un yanı sıra, Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Baki ve vatandaşlar katıldı.