Trabzon'da Kaçak Silah Operasyonu

Sürmene ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca ve 76 mermi ele geçirildi.



Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda ilçeye bağlı Yemişli ve Çamlıca mahallelerinde iki ayrı eve operasyon yapıldığı ifade edildi.



Yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca ile 76 adet mermi ele geçirildi.



Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.