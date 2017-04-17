Trabzon'da İş Dünyası Referandumu Değerlendirdi

Trabzon'da iş dünyası temsilcileri dün gerçekleşen referandum sonuçlarını değerlendirdi.



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu Türkiye'nin bir referandum sürecini daha tamamladığını, refarandum ile halkımızın görüşüne bir kez daha başvurulduğunu ve önemli bir belirsizliğin giderildiğini kaydetti. Başkan Hacısalihoğlu açıklamasında "Türkiye'de bir referandum sürecini daha geride bıraktık. Demokrasinin gereği halkın görüşüne bir kez daha başvuruldu. Bundan sonra Türkiye önündeki yeni süreci başarıya taşımak için var gücüyle çalışacaktır. Özellikle ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformların hayata geçirilmesiylede özel sektör önünü daha da rahat görebilecektir. Referandumun ardından ekonomiye odaklanmanın, yatırımların önünün açmanın özellikle ülkemizde ki işsizliğe karşı başlatılan milli seferberliğin başarıya ulaştırılması gerekmektedir. Bunun için; Türkiye'nin yeni büyüme hamlelerine ihtiyaç vardır. Halkımızın gelir seviyesi yükseltilerek yeni bir gelecek oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.



Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ise Türkiye'de bir kez daha demokratik bir sürecin işleyerek milli iradenin tecelli ettiğini ifade ederek "Referandumdan önce olduğu gibi şimdi de çalışmaya ve üretmeye devam etmeliyiz. Artık yapılması gereken ekonomide ve diğer alanlarda ülkemizin ileriye gitmesi için adımların hızla atılmasıdır. Türkiye'de bir kez daha demokratik bir süreç işlemiş, vatandaşların oylarıyla milli irade tecelli etmiştir. Esnaf ve sanatkarlar olarak, referandumdan önce olduğu gibi yeni süreçte de devletimiz ve milletimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonra yapılması gereken; ülkemizin daha da ileriye gitmesi için ekonomide ve diğer alanlarda atılması gereken adımların zaman kaybetmeden hayata geçirilmesidir" açıklamasında bulundu. - TRABZON