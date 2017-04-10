Trabzon'da İklimlendirme Sistemli Odada Uyuşturucu Üretimi

TRABZON'da evindeki özel odada iklimlendirme sistemi kurarak hintkeneviri yetiştiren şüpheli yakalandı. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada 100 kök hintkeneviri, 2 kilogram kubar esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Gülbaharhatun Mahallesi, Faik Dranaz Caddesi'nde 3 katlı bir evin içerisinde kurulan özel donanımlı serada hintkeneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine eve operasyon düzenlendi.



İKLİMLENDİRME DÜZENEĞİ KURMUŞLAR



Jandarma ekipleri, yaptıkları baskında evde esrar serasına dönüştürülmüş özel oda ile karşılaştı. Kenevirin yetiştirilmesi için gerekli teçhizatlarla donatılan odada otomatik sulama, otomatik iklimlendirme ve havlandırma sistemi oluşturulduğu tespit edildi. Çok sayıda projektör ve fan cihazı yerleştirilen odada iklimlendirme yapıldığı, elde edilen uyuşturucunun da burada kurutulduğu belirlendi. Yapılan aramada yaklaşık bir metre boyunda 100 kök hint keneviri, 2 kilogram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 44 yaşındaki S.Ç. ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Trabzon