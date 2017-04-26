Trabzon'da Huzur Operasyonu

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde yapılan huzur operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 28 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 10'u çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre,Trabzon'un farklı yerlerinde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 28 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. İfadesi alınan 28 kişiden 10'u çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 kişinin işlemleri sürüyor.



Öte yandan gözaltına alınan şahıslardan bazılarının üzerinde 108 gram bonzai, 3 gram kokain ve 22 gram toz esrar ele geçirildi. - TRABZON