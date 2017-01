Trabzon'da 'Hiser' Projesi'nin Tanıtımı Yapıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Ekonomi Bakanlığı'nın döviz kazandırıcı hizmet sektörlerini desteklemeye yönelik HİSER Projesi'ni Trabzon'da turizm sektöründe uygulayacak.



Ekonomi Bakanlığı tarafından hizmet sektörünün rekabet gücünün artırılması amacına yönelik olarak düzenlenen HİSER projesinin bilgilendirme toplantısı TTSO'da yapıldı. TTSO tarafından Trabzon'da turizm sektörüne yönelik olarak uygulanmasına karar verilen projenin tanıtım toplantısına TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yönetim kurulu sayman üyesi Murat İskender, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ile Trabzon'da faaliyet gösteren konaklama tesisi, seyahat acentesi ve yeme - içme tesisi yetkilileri katıldı.



Başkan Hacısalihoğlu, turizmin bölge için önemine işaret ederek "Her yıl her ülkede farklı bir uygulama yapılıyor. Aynı zamanda her şehir de diğer şehirleri geçmek için yarış halinde. Bu yarıştan geri kalmamak gerekli. Plan program dahilinde uluslararası turizmi yerinde görmek ve inceleyerek şehrimize neler aktarabileceğimizi bilmemiz lazım. Turizmle ilgili TÜRSAB'la birlikte oda olarak çalışmalarımız devam ediyor. Geleceğe dönük çok farklı programlarımız var. Bazı anlaşmalar ve protokoller imzaladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda genelde tanıtımlarla çok uğraşıldı. Tanıtım, kesinlikle bırakılmaması gereken bir konu. Daha fazla alana yayılmak, daha fazla kişiye ulaşmak ve daha fazla turist çekmeyi amaçlıyoruz. 22 ülkeyi çatısı altında bulunduran Arap Turizm Örgütü ile protokol yaptık. Geçtiğimiz günlerde Katar'a gittik. Trabzon hakkında bilgileri var. Özellikle Katar Emiri geldikten sonra daha fazla ilgi gösteriyorlar. Bu yıl Katar'dan direkt uçak seferleri başlayabilir" dedi.



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Nisan ayına kadar Tahran, Riyad, Cidde ve Dubai'de turizm fuarları düzenleneceğini vurgulayarak "Bu fuarların hepsinde stant açacağız. Hep birlikte buralarda olmayı istiyoruz. Zaten ülke üzerinde terörle ilgili negatif bir algı var. Eğer biz bu yıl bu fuarlarda daha fazla olmazsak, 'Zaten fuarlara da artık kimse gelmiyor. Demek Türkiye'de terör aşırı derecede var. Biz de bu yıl Türkiye'ye gitmeyelim' diyecekler. Bu nedenle o fuarlarda eskiye oranla daha fazla sayıda ve daha büyük heyecanla olmamızda fayda var" diye konuştu.



Konuşmanın ardından TTSO Proje Koordinasyon Ofisi tarafından HİSER projesinin tanıtımı gerçekleştirildi, sektör temsilcilerinin soruları cevaplandırıldı. Proje kapsamında, şartlara uyan firmaların 36 ay süreyle eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı ve yurt içi pazarlama faaliyetleri ile ilgili alt faaliyetler, yüzde 75 oranında desteklenecek. - TRABZON